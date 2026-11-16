Президенты России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин впервые проведут трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин посетит Шэньчжэнь 18–19 ноября и примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По словам Ушакова, встреча лидеров экономик АТЭС станет уже 33-м мероприятием такого уровня.

«Все три страны (РФ, США и КНР) готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от этих весьма позитивных и конструктивных моментов (сотрудничества в годы Второй мировой войны и при создании ООН) провести полезную и содержательную дискуссию, которая, как мы считаем, конечно, должна оказать большое влияние на развитие всей международной ситуации», – отметил Ушаков.

Он добавил, что трехсторонняя встреча пройдет в государственной резиденции председателя КНР. По словам помощника Путина, сейчас идет работа над ее содержательной частью, а также готовится текст совместного заявления по итогам переговоров.

Отдельно прорабатывается двусторонняя встреча Путина с Трампом. Как сообщил Ушаков, ее подготовку в общих чертах обсуждали во время недавнего визита в Москву спецпредставителей американского президента Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Некоторые вопросы повестки уже согласованы.

На переговорах Путин и Трамп намерены обсудить, в частности, ситуацию вокруг Украины и предложения Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта.

Кроме того, 18 ноября состоятся российско-китайские переговоры Путина и Си Цзиньпина. Российский президент намерен проинформировать китайского лидера о последних контактах с США, в том числе о переговорах в Абу-Даби.