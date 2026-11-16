Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с Комитетом заместителей постоянных представителей НАТО в формате «НАТО + Азербайджан».

Об этом он сообщил в публикации в соцсети X.

По словам Гаджиева, встреча стала возможностью оценить прогресс азербайджано-натовского партнерства и обсудить вопросы региональной и международной повестки.

«Как надежный партнер НАТО, Азербайджан последовательно вносил вклад в международный мир и безопасность, в том числе участвуя в международных операциях по поддержанию мира.

За прошедшие годы сотрудничество Азербайджана и НАТО превратилось в многоплановое партнерство, охватывающее политический диалог и практическое взаимодействие в сферах обороны, безопасности и наращивания потенциала.

В 1994 году Азербайджан присоединился к этому партнерству в условиях войны и неопределенности. Сегодня мы говорим с вами с позиции восстановленного суверенитета, реального мира и растущей региональной ответственности.

Наше партнерство основано на взаимном уважении, общих интересах и практическом сотрудничестве. Мы готовы вывести его на новый уровень ради безопасного, взаимосвязанного и мирного Южного Кавказа», — заявил Хикмет Гаджиев.