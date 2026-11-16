Азербайджан представил свои инициативы по развитию регионального сотрудничества на заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло в Исламабаде, сообщили в МИД республики.

Азербайджанскую делегацию на 30-м заседание Совета возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Выступая на заседании, он изложил позицию Баку по вопросам укрепления сотрудничества в рамках ОЭС и дальнейшего развития организации. В частности, речь шла о расширении взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, энергетики и цифровизации.

Мамедов также отметил значение 17-го саммита ОЭС, прошедшего в прошлом году в Ханкенди, и первой «Недели ОЭС» для развития регионального сотрудничества. Он подчеркнул необходимость выполнения достигнутых договоренностей.

Отдельное внимание уделили транспортным, энергетическим и цифровым инфраструктурным проектам, которые реализуются по инициативе и при участии Азербайджана и способствуют укреплению связей в регионе. Также была отмечена важность поддержки учреждений ОЭС, работающих в Азербайджане.

Замглавы МИД рассказал об усилиях Баку по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе, восстановительных и строительных работах на освобожденных территориях, а также возвращении бывших вынужденных переселенцев.

По итогам заседания было принято «Исламабадское коммюнике».

Кроме того, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф встретился с главами делегаций стран – членов ОЭС, в том числе с Мамедовым.