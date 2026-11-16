Депутат Хикмет Мамедов предложил пересмотреть финансирование обучения на русском языке за счёт госбюджета.

По его словам, в русском секторе учатся 157 тысяч школьников, в азербайджанском — 1,57 млн. Обучение каждого обходится государству в 2 тысячи манатов ежегодно.

«Почему государство оплачивает обучение на русском языке, тогда как школ с преподаванием на английском или китайском за бюджетный счёт практически нет? Какой особый статус имеет русский язык?», — задался вопросом депутат.

Он отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в вузах.