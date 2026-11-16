Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал отказ Европы от российских нефти и газа самой масштабной санкцией против Москвы, поскольку переориентация экспорта на другие рынки не позволяет России компенсировать потери.

«Напомню, что самой масштабной санкцией против России стала потеря ею самого прибыльного рынка сбыта углеводородов. С каждым годом Европа импортирует все меньше российской нефти и газа. Альтернативные рынки сложны с логистической точки зрения, а цены ниже», – сказал Сикорский журналистам.

По его словам, переориентация экспорта на другие направления не позволяет России полностью компенсировать потери от сокращения поставок в Европу.