Новый раунд переговоров по урегулированию войны в Украине планируют провести в трехстороннем формате, а вопрос об участии Европы Москва готова рассмотреть после получения от европейских стран конкретных предложений, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Вы знаете, сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате. Эти переговоры возобновились в Абу-Даби несколько дней назад и условлено их продолжить, но дата пока не согласована», – отметил Ушаков.

Он добавил, что вопрос об участии Евросоюза в переговорах может быть поднят, когда Москва получит от европейских стран четкие предложения по урегулированию.