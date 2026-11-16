Главы МИД стран Евросоюза одобрили новые санкции против России, которые затронут почти 150 физических и юридических лиц, а также банковский, финансовый и энергетический секторы, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, ограничения также коснутся теневого флота и лиц, причастных к кибератакам и гибридным операциям.

«Влияние Европы зависит от нашей способности самим формировать свое будущее. Мы должны повысить для России цену продолжения войны и помочь Украине пережить зиму, укрепив ее противовоздушную оборону и защитив энергетическую инфраструктуру. У нас есть для этого необходимые средства. Их нужно использовать», – сказал Цахкна.

Глава эстонского МИД также отметил, что прошедшие мирные переговоры не дают оснований считать, что Россия готова прекратить агрессию.