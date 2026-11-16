Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с новым государственного секретаря Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом ситуацию на Южном Кавказе и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В начале телефонного разговора Байрамов поздравил Милибэнда с назначением на должность госсекретаря.

Стороны рассмотрели нынешнее состояние азербайджано-британских отношений и перспективы их развития, подчеркнув важность продолжения политического диалога на высоком уровне.

Отдельно министры обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации на Южном Кавказе и процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы также затронули другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.