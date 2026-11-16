Азербайджан в четвертый раз подряд избран членом Совета Международного союза электросвязи (МСЭ), а сотрудница Azərkosmos Ситара Мехдиева вошла в Комитет по радиорегламентации организации на 2027–2030 годы, сообщили в МИД Азербайджана.

Выборы состоялись 16 ноября в Дохе в рамках Полномочной конференции МСЭ. Азербайджан получил 129 голосов и набрал наибольшее количество голосов среди стран своего региона – Восточной Европы и Северной Азии.

На выборах в Комитет по радиорегламентации Азербайджан также занял первое место в своей группе, получив 111 голосов. Комитет состоит из 12 представителей, избираемых странами – членами МСЭ.

Таким образом, страна получила возможность быть представленной сразу в двух руководящих органах организации.

Международный союз электросвязи – специализированное учреждение ООН, которое занимается распределением радиочастот, спутниковых орбит и разработкой международных технических стандартов в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Азербайджан состоит в МСЭ с 1992 года. Страна уже избиралась в Совет организации в 2014, 2018 и 2022 годах, а в Комитет по радиорегламентации – в 2018 и 2022 годах.

В МИД отметили, что избрание Азербайджана в Совет МСЭ в четвертый раз подряд и получение выдвинутым страной кандидатом места в Комитете по радиорегламентации свидетельствуют о доверии международного телекоммуникационного сообщества.