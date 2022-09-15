Эскалация напряжённости в результате армянских провокаций на государственной границе Азербайджана и Армении остаётся в центре внимания армянского экспертного сообщества и блогосферы.

Так, военный эксперт Карен Вртанесян возмущается: «Когда мы поймём, насколько глуп, некомпетентен и безумен Никол Пашинян, как он умело парализовал государственные системы в начале, привел страну к порогу войны в совершенно неподготовленном состоянии, и даже после поражения дал врагу гораздо больше, чем он мог взять?»

Взрыв критики в адрес Никола Пашиняна был, в общем-то, ожидаем. Однако, к сожалению, критике подвергается не только авантюрная политика Еревана, но и сам факт вооружённых провокаций на границе. ТГ-каналы и аккаунты, связанные с реваншистскими кругами, обвиняют Пашиняна в «недостаточной» жесткости.

Так, в частности, ТГ-канал «Давид Бек» возмущается: «Год назад, когда азербайджанцы забрали высоты в Сюнике и Варденисе, вочхарапет (от армянского «вочхар» — «баран», примечание Minval.az) заявил, что из-за нескольких вершин, где круглый год снег лежит, он с Азербайджаном воевать не будет, а его сторонники с телячьим выражением лица подтвердили это. А теперь он говорит, что у нас 49 погибших, а это отчасти из-за тех высот, которые он отдал туркам, оттуда наши позиции как на ладони. Когда, наконец, народ поймёт, что в этой войне самый большой союзник турок — это вочхарапет со своей командой, и если мы хотим устоять, то прежде всего должны освободиться от них”.

ТГ-канал SisMasis возмущен: «Пашинян говорит: «Мы должны стремиться к миру всеми возможными средствами и делать все для достижения этого мира». Этот ублюдок готовиться сдать Родину! В Ереване люди еще не вышли на улицы?”.

Телеграмм канал “Сергей Мелконян” высказывает своё мнение: “Что не сделано на данный момент: Де-факто премьер-министр не объявил, что Азербайджан напал на Армению; Не введено военное положение; Не объявлена мобилизация. Вместо этого звонки в Россию, США и тд. Пока ты сам не захочешь помочь себе, никто не поможет”.

В свою очередь, политобозреватель Айк Халатян уверен: “49 погибших армянских военнослужащих в результате агрессии Азербайджана против международно признанной территории Армении… «Эпоха мира» от Пашиняна с Алиевым в действии….”.

А ТГ-канал Mika Badalyan вообще подозревает Пашиняна в стремлении уничтожить армянскую армию: “Никол Пашинян выступил с невероятно лживым и чрезвычайно опасным заявлением. Пашинян заявил, что Азербайджан боится усиления армянской армии и постоянно нападает, когда армия находится на этапе реформ. Знаете, что это означает? Во первых, Никол Пашинян заявляет, что сейчас армия усиливается, что является ложью, но самое страшное не это. Следующий тезис Пашиняна обязательно будет о том, что, если мы хотим мира и процветания, то должны расформировать армянскую армию иначе на нас будут постоянно нападать”.

Но есть ли у реваншистов выполнимый «рецепт», даже на случай их прихода к власти? ТГ-канал SisMasis брызжет слюной: «Призываем МО Армении выпустить ракету «Искандер» по нефтепроводу «Джейхан», если Азербайджан не угомонится, а международное сообщество не заставит Азербайджан прекратить обстрелы суверенной территории Армении!”.

О том, как отреагирует международное сообщество на удар по трубопроводам, не задумались.

А бывший руководитель фракции «Честь имею» Артур Ванецян заявляет: “Сложившаяся сегодня ситуация, к сожалению, была прогнозируема. Могли ли мы избежать этого? Конечно! И мы многократно и очень четко указывали единственный путь остановки продолжающейся трагедии. В этой связи есть что сказать, однако сегодня не время и не подходящий момент для всего этого”.

Впрочем, есть и те, кто уже предлагает свой рецепт — немедленно разорвать союз с Россией и переориентироваться на США. Так, политолог Аргишти Кивирянтпризывает армянский народ осознать, что «на русских полагаться нельзя». А ещё один политолог, Айк Мартиросян, подчеркнув, что, по неподтвержденным данным, Армения понесла на юге и территориальные потери, единственным выходом считает сильное народное восстание и переориентирование внешнеполитического вектора на США.

Но вместе с тем, уже и армянские эксперты не могут не признавать военного и политического превосходства Азербайджана.

Minval.az уже приводил заявление военного эксперта Тиграна Абраамяна: «К сожалению, Азербайджан уже решил свою минимальную задачу, заняв новые выгодные позиции, установив контроль над коммуникациями РА, укрепив их, нанеся удары по военной и гражданской инфраструктуре. Из сообщений властей РА становится очевидным, что требования Азербайджана более всеобъемлющие, более амбициозные, и в этом направлении ведется как дипломатическая, так и военная активная работа».

Постараемся успокоить эксперта: Азербайджан не наносил и не наносит ударов по гражданским целям. Но в том, что со стороны Азербайджана «ведется как дипломатическая, так и военная активная работа», в Ереване могут не сомневаться. Другой вопрос, что к такому изменению расстановки сил армянский политический класс не готов.

Отдел политики