Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает вызывать беспокойство. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися боями на армяно-азербайджанской границе. Мы видим, что бои продолжаются», — отметил он.

Прайс напомнил, что госсекретарь Энтони Блинкен почти сразу после начала эскалации беседовал с лидерами Армении и Азербайджана и выразил свою обеспокоенность в связи с военными действиями. «Мы призвали обе стороны воздержаться от дальнейших боевых действий и продолжить диалог и дипломатию. С нашей стороны мы остаемся глубоко вовлеченными в этот процесс и сделаем все возможное, как двустороннем, так и многостороннем порядке, что эти военные действия прекратились», — сказал он.