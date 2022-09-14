В Совете безопасности ООН все высказались за скорейшее прекращение огня между Арменией и Азербайджаном, а также за урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Об этом постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил журналистам.

Российский дипломат отметил, что консультации проходили в закрытом режиме. «Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются пресс-элементы, в зале остались эксперты, которые их дорабатывают», — сказал Небензя.

По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны должны предпринять.

«Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия», — сказал постпред РФ в ООН.