14 сентября состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном-Амиром Абдуллахианом, сообщает МИД Азербайджана.

Как сообщили в МИД, министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу об очередных широкомасштабных провокациях, которые совершила Армения против Азербайджана, грубо нарушив принципы международного права, а также взятые на себя обязательства.

Подчеркнув, что ВС Азербайджана предприняли меры в ответ на эту провокацию, представлявшую угрозу территориальной целостности, безопасности военнослужащих и гражданского населения Азербайджана, министр указал, что при предотвращении провокации 50 наших военнослужащих стали шехидами. Было доведено до сведения противоположной стороны, что эта провокация Армении наносит серьезный ущерб мирному процессу в то время, когда на наших освобожденных территориях ведутся крупные восстановительные и строительные работы, а также предпринимаются попытки для нормализации отношений между двумя государствами.

Глава МИД Ирана отметил, что напряженность между Азербайджаном и Арменией вызывает обеспокоенность, и заявил, что регион не готов к новому конфликту. Он подчеркнул, что для Ирана важны территориальная целостность стран региона и неприкосновенность их международных границ. Министр сказал, что иранская сторона выступает за решение вопросов между Азербайджаном и Арменией путем мирных переговоров, и Иран готов оказать содействие в этом плане.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.