Трезво оценивая ситуацию и не теряя времени, мы должны приложить усилия для урегулирования разногласий и конфликтов с нашим противником и сформулировать правила сосуществования, какими бы нереалистичными они ни казались в данный момент, ибо без соблюдения этих правил, установление долгосрочного мира в нашем регионе нереально.

Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» (лидером этого политобъединения является премьер-министр Армении Никол Пашинян), экс-министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, которого ереванская пресса называет «говорящей головой» премьера.