Глава КПРФ Геннадий Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь коммунистической партии Александр Ющенко. Он подчеркнул, что новости о призывах Зюганова к всеобщей мобилизации населения страны являются откровенной провокацией.

Некие группы занимаются откровенными провокациями, как те, кто распространил данную новость, скажу больше, таких вообще казнить надо, — сказал Ющенко.

Он добавил, что НАТО объявило России войну на уничтожение и нет другого выбора, кроме как в ней побеждать. Именно поэтому Зюганов призвал к мобилизации экономического и политического секторов, заключил Ющенко.