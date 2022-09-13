Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Самарканде 15 сентября обстоятельно обсудят ситуацию в Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать «специальную военную операцию». И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсуждён в ходе этого предстоящего контакта», — приводит его слова РИА Новости.

Ушаков отметил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина имеют особое значение «с учётом особенностей нынешней международной обстановки».

Планируется, что президенты обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также основные региональные и международные темы.