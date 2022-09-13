13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Данную информацию приводит пресс-служба президента.
13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
Данную информацию приводит пресс-служба президента.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий