Специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар отправляется в Азербайджан и Армению, чтобы провести переговоры с лидерами двух стран по деэскалации ситуации на границе. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном во вторник в Брюсселе.

«В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня», — отмечается в нем.

«Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана», — добавил Боррель.