Похоже, армяне решили сделать сентябрь сакральным месяцем для Азербайджана, так как Отечественная война в 2020 году тоже началась в сентябре.

Так, 12 сентября, ночью подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя Minval.az обострение вооруженной эскалации на границе, заявил, что она является естественным продолжением той политики, которую проводила Армения в последние месяцы.

— Как видите, в ход пошли открытые военные провокации, попытки развязывания диверсионной войны против Азербайджана. Я думаю, что не последнюю скрипку сыграли в этом силы из-за рубежа, потакающие армянским амбициям, и давшие возможность реваншистским идеям снова распространиться в создании политической идеи Армении. Причин много, и о них можно говорить долго, но я хотел бы в данном случае сосредоточиться на позиции Азербайджана. В течение последних нескольких месяцев Азербайджан посылал очень ясные месседжи, из которых можно было четко понять – какая именно у Азербайджана позиция. Пашиняну следовало не тратить время на многочисленные ночные звонки лидерам разным стран, ему следовало позвонить в Баку, и тогда он бы точно еще раз услышал, что ему следует сделать, а именно:

Прекратить все вооруженные провокации против Азербайджана; Вывести армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, а конкретно из зоны временной ответственности сил по поддержанию мира; Пашинян должен выполнить неукоснительно все пункты заявления от 10 ноября, включая и пункт открытия Зангезурского коридора. Он должен был признать политическую и материальную ответственность Армении за агрессию против Азербайджана; Он должен незамедлительно прекратить любую деятельность государственных и негосударственных организаций, которые ставят себе целью войну против азербайджанского суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и не поощрять эту деятельность.

В данном конкретном случае Пашинян должен с нашей стороны еще раз услышать все эти тезисы, неоднократно звучавшие из уст официальных лиц Азербайджана, и, в первую очередь, из уст президента Ильхама Алиева.

— Вы только что упомянули о вмешательстве сил из вне. Как вы считаете, связана ли нынешняя эскалация с визитом в регион американского чиновника Филиппа Рикера?

— Не надо придавать значение визиту американского чиновника. Он не более чем дипломат, приехавший ознакомиться с ситуацией. Поэтому его степень влияния на ситуацию пока абсолютно не прослеживается. Да, ее и не может быть, потому что если вспомнить всех, кто прибывал в данный регион с различными миссиями, можно понять, что от Рикера ждать нечего, кроме возможности «надувать щеки». Поэтому давайте будем говорить о более серьезных фактах.

— Что сулит для Баку обращение Еревана к ОДКБ и РФ?

— Азербайджан защищает свой суверенитет, и действует в рамках своих суверенных прав, при полном соответствии с уставом ООН. Поэтому мы не услышим ничего нового ни со стороны России, ни от кого бы то ни было. Дело в том, что Пашинян и его команда находятся в постоянных иллюзиях. Они считают, что если признаются в несвязной речи в любви к России и Западу, значит, все проблемы решили. Но вопрос в том, что никто уже этим выступлениям и признаниям в любви давно не верит, так как все прекрасно знают, что происходит на самом деле. Политика, построенная на иллюзиях, психологическом посыле, что они умнее всех, на мой взгляд, просто несерьезна и уже давно не работает.

Наши требования силам по поддержанию мира, прежде всего, заключаются в том, чтобы они неукоснительно выполняли положения от 10 ноября. В частности, одно из этих положений до сих пор не выполняется, а именно, вывод всех армянских вооруженных формирований из зоны ответственности. Даже во время проведения операции «Возмездие-1» мы видели, что оказывается в армянском ведении находится тяжелая артиллерия и другие виды оружия, что противоречит духу и букве совместного заявления. Поэтому они должны заняться своими обязанностями, если уж выступают в качестве структуры, обеспечивающей безопасность в этой зоне. Поэтому с ними разговор короткий – просто делайте свое дело. Но речь о том, что не делают, и бездействие это послужило основой для того, чтобы Армения со своей стороны (и не только) начала, как я предполагаю, скоординированную деятельность по развертыванию диверсионной активности в этой зоне.

А потому мы хотели бы, чтобы и Турция усилила свой вклад в вопросы выполнения положений и заявлений от 10 ноября, хотя бы в контексте того, что миссия РФ по поддержанию мира выкидывает подобные фокусы.

Яна Мадатова