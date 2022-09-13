Продолжавшиеся в течение последнего месяца обстрелы азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил Армении в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях 12 сентября, ночью вылились в масштабную провокацию.

В принципе, чего-то подобного можно было ожидать. Участившиеся провокации армян, обстрелы наших позиций говорили о том, что бездумные армянские головы готовятся вновь испытать на прочность судьбу. Армянские СМИ в последние дни активно занимались распространением дезинформации о том, что якобы именно Азербайджан нарушал режим прекращения огня.

Тем самым, армянская сторона готовила почву для того, чтобы устроить масштабную провокацию, а затем обвинить во всех смертных грехах Баку. Но давайте порассуждаем здраво и с точки зрения не армянской, а человеческой логики. Нужна ли была Баку эскалация напряженности на границе с Арменией и в Карабахском регионе? Ответ однозначен: НЕТ.

Посудите сами: крупный политический успех Азербайджана на «брюссельской площадке», и соответственно провал армянской дипломатии свидетельствовали о том, что подписание ожидаемого мирного соглашения идет по нашему сценарию. Нет упоминания о статусе канувшего в Лету Нагорного Карабаха, о Минской группе ОБСЕ. Пять принципов, предложенных Азербайджаном, были приняты Арменией. Следовательно, при таком развитии событий Баку никак не заинтересован в возобновлении боевых действий в регионе. Это во-первых.

Во-вторых, военные столкновения в Карабахском регионе как раз выгодны Армении, которые таким образом пытаются отвлечь внимание от главной цели: мирного договора.

В-третьих, после поражения Армении в 44-дневной войне именно в этой стране на поверхность всплыли так называемые реваншисты, которые всячески подталкивали и подталкивают власти к войне с Азербайджаном.

В-четвертых, для армянской стороны это очередной шанс завопить на весь мир об «угрозе» безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе, которую представляет Азербайджан.

В-пятых, Ереван, пользуясь сложившейся ситуацией, может обратиться к России и ОДКБ с просьбой защитить их. Что, впрочем, и произошло. А чтобы для этого иметь на руках «правовые основания» центр тяжести провокаций был сосредоточен на границе: мол, Азербайджан угрожает территориальной целостности Армении.

Так, минувшей ночью под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении, в котором помимо его членов приняли участие президент Ваагн Хачатрян и спикер парламента Ален Симонян.

Было принято решение в связи с «агрессией» в отношении суверенной территории Армении официально обратиться к России с целью введения в действие положений двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и СБ ООН.

Наиболее, пожалуй, циничным является обращение Еревана в СБ ООН. В ту самую структуру, чьи резолюции на протяжении не одного десятка лет игнорировались Арменией.

За пару часов Пашинян успел поговорить с президентом России Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вернее, как это было в 2020 году, диалог, скорее, напоминал униженную мольбу Пашиняна к своим собеседникам.

Тем временем, Министерство обороны Азербайджана назвало распространившуюся в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении бредом. Кроме того, распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является очередной клеветой и дезинформацией.

Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. Нахождение личного состава и техники вооруженных сил Армении в карабахской экономической зоне Азербайджана продолжается до сих пор. Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника, — сообщило Минобороны.

Однако военная авантюра Армении обречена на полное фиаско. Коварство и двуличие нынешних армянских властей, пытающихся усидеть на российском и западном стульях, хорошо известны и в Москве. Это первый аспект.

Второй момент: даже в ходе 44-дневной войны Россия предпочла сохранять нейтралитет (относительно, так как военные грузы ежедневно поступали в Армению), когда не было войны в Украине. А сегодня с учетом последних поражений Москвы на украинском фронте, Россия не пожелает ввязываться в эту безумную авантюру. Главе России со своими проблемами бы разобраться, а не утирать слезы Пашиняну. А США и Франция ограничатся лишь призывами к миру и стабильности.

Неужели Пашинян и Ко так и не смогли извлечь урок из второй Карабахской войны? Ни русские, ни американцы или французы не намерены воевать и умирать за армян. Разве это так трудно понять даже Пашиняну?

Как бы то ни было, по брюссельским договоренностям нанесен серьезный удар. Это называется откат назад. Возможно, реваншисты в Армении, другие определенные круги потирают руки, радуясь возникновению очага напряженности в регионе, привлечению внимания мирового сообщества к «армянскому вопросу», но финал данной авантюры им ничего хорошего не сулит. «Железный кулак» вновь может показать свою силу. Мало не покажется…

Фарид Теймурханлы