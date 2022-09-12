В России необходимо объявить всеобщую мобилизацию, заявил в интервью Ura.ru депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Михаил Шеремет, который входит в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов [в Украине] не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат.

Депутат заявил, что «сейчас общество проводит праздно время». «Я считаю, что статус давно необходимо поменять у «СВО» («специальной военной операции»). И мы должны мобилизовать все наши силы», — сказал депутат.

