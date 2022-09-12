Несмотря на все усилия российских военных, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

«Донетчина — одна из самых больших областей, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – это не занятые врагом города, а уничтоженные города», — заявил Кириленко.