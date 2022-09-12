Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за август месяц текущего года. Он составил 113.5%. Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот показатель именуется Розничным Индексом Veyseloglu. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в августе нынешнего года оказалась на 19.7% выше по сравнению с этим же периодом (августом) прошлого года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с августом 2021 года выросла на 20.8%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 21.1%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 8.2%.

Индекс показывает изменение общего уровня цен на наиболее покупаемые товары в пунктах розничной торговли, относящихся к группе компаний Veyseloglu, за последние 24 месяца.