Из-за своей позиции в отношении России Венгрия может покинуть ряды Евросоюза. Такое предположение сделал министр по европейским вопросам Чехии Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus:

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить, отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу».