Минобороны России показало кадры переброски войск и техники вертолётами Ми-26 в Харьковскую область.
Транспортные вертолёты доставляют специальную инженерную технику, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и боевые машины пехоты ВС России.
Минобороны России показало кадры переброски войск и техники вертолётами Ми-26 в Харьковскую область.
Транспортные вертолёты доставляют специальную инженерную технику, бронированные ремонтно-эвакуационные машины и боевые машины пехоты ВС России.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий