В шведском городе Йёнчепинге турецкая мечеть при Управлении по делам религий Швеции была забросана камнями.

Член правления мечети Йёнчепинг Мехмет Озер сообщил, что они заметили последствия нападения камнями, когда шли на пятничную молитву.

Озер сказал: «Об инциденте было сообщено в полицию и в соответствующие органы. Это третье нападение на нашу мечеть за последние 3 месяца. Мы подали жалобу, но не слишком надеемся, так как не получили никаких результатов из предыдущих жалоб» (цитата по «Анадолу»).

Указав, что во время нападения разбито кухонное окно, Озер отметил, что в этом нападении они подозревают расистов.