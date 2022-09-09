США приветствовали передачу Азербайджаном Армении 5 военнослужащих.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что это положительный момент для мирного процесса Армении и Азербайджана.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в дальнейшем будут предприняты шаги для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией и разрешения существующих разногласий.

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар приветствовал освобождение Азербайджаном пятерых армянских солдат.

Об этом Тойво Клаар написал в своем Twitter-аккаунте.

Он назвал это важным гуманитарным жестом и посчитал замечательным, что процесс передачи прошел без посредников.