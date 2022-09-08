Люди начали возлагать цветы к воротам Букингемского дворца. Об этом пишет ФАН.

Первый букет к резиденции королевы Елизаветы II в центре Лондона принесла местная женщина. Это произошло сразу после 17:00 по местному времени. Среди общественности распространяются новости о том, что монарх находится под наблюдением медиков.

Теле- и радиостанции, а также другие сотрудничающие со Букингемским дворцом британские СМИ получили указание приготовиться к получению особо важного известия. Королева Елизавета II говорит, что, похоже, «ее тело отказывает», ранее сообщил бывший корреспондент из пула монарха Ричард Самнер.