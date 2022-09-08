На встрече в Брюсселе Армении и Азербайджану не удалось зафиксировать общие позиции по самому важному вопросу, в частности речь идет о Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с представителями армянской общины Владивостока.

Тем не менее, по его словам, и Ереван, и Баку выражают желание достичь мира. По словам Пашиняна, мира хотят все, однако каждый имеет свое представление, свою формулу мира.

«Позиция Азербайджана заключается в том, что карабахская проблема решена, и больше не о чем вести переговоры. Наша позиция, а также позиция мировой общественности не совпадает с точкой зрения Баку», — сказал он. И добавил, что «точка зрения Азербайджана также не совпадает с позицией России и свидетельство тому – трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также наличие миротворцев в Карабахе».