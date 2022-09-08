Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) повысило прогноз по среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2022-2023 годы.

Ожидается, что в 2023 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 640 тысяч баррелей, что на 30 тысяч больше предыдущего прогноза, сообщает АПА со ссылкой на EIA.

Согласно прогнозу, среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году составит 670 тысяч баррелей, что означает увеличение на 10 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в августе.