Попавшие под санкции олигархи, которые уехали из страны, регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться домой, сообщает Financial Times со ссылкой на двух человек, получивших такие звонки, и несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как пишет издание, многих российских бизнесменов вынуждают вернуться в Россию санкции. «Некоторые люди решают: действительно ли мне все это нужно? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно», — цитирует FT одного из источников.

Собеседник издания добавил, что санкции вынуждают элиты сближаться с Кремлем даже вопреки их желаниям.

На вопрос журналистов, почему российские олигархи не выступили против войны активнее, несколько собеседников издания привели в пример случай Олега Тинькова, который был вынужден продать свой бизнес после того, как он осудил вторжение России в Украину. Для остальных этот инцидент стал примером того, что осуждение войны может стоить им состояния.

«Я мог бы сделать что-то полезное и противостоять государственному захвату экономики. Но у меня больше нет никаких активов. Теперь я трачу все свое время на то, чтобы подать в суд на ЕС»,— сказал FT другой источник, присутствовавший на встрече с Путиным.

Издание со ссылкой на источники и документы, поданные в Европейский суд, утверждает, что как минимум 21 российский бизнесмен в настоящее время судится с ЕС из-за санкций.

Вводя санкции против некоторых россиян, ЕС основывался на материалах, «наспех собранных» из информации новостных заметок, корпоративных веб-сайтов и сообщений в социальных сетях, выяснил FT. В нескольких случаях ЕС объясняет санкции налогами, которые олигархи платят в России, что помогает «финансировать военную машину Путина». Этот факт возмутил некоторых попавших в санкционные списки олигархов, которые заявили, что их налоги составляют «лишь ничтожную долю» по сравнению с деньгами, которые европейские страны заплатили за российские нефть и газ с начала войны.