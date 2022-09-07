В Азербайджане выявлено еще 502 случая заражения коронавирусом, 611 человек вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Семь пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 816 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 803 562 человека вылечились, 9 838 скончались, число активных больных – 3 189.

За прошедшие сутки проведено 4 343 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 180 867 тестов.