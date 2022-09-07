Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не боится вторичных санкций из-за РФ.

«Бояться санкций — не очень полезная позиция. Армения обеспокоена вопросами продовольственной и энергетической безопасности. В нашей стране также высокая инфляция, которая отражается на социальной ситуации. Но в целом ситуация в Армении управляемая, кризиса нет. Это стало возможным, благодаря поддержке России», — сказал он на пленарном заседании ВЭФ.

Он также добавил, что Армению в России пытаются представить прозападным государством, а на Западе – пророссийским, это «делается для дестабилизации в регионе».