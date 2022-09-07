Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении наладить отношения с Турцией при поддержке России.

«Начался разговор с Турцией, надеемся наладить отношения с Турцией с поддержкой России», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Армения заинтересована в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и надеется решить этот вопрос с помощью России в ближайшем будущем, сказал Пашинян.

Премьер отметил, что в нынешней ситуации логистические схемы меняются и для Армении открываются новые возможности. По его мнению, вопреки всему, переток товаров с востока на запад и с запада на восток продолжается, и с учетом географического положения Армении она может стать серьезным транспортным перекрестком. В этом контексте он отметил важность завершения проекта Север-Юг.

Кроме того, он напомнил, что трехстороннее заявление по Карабаху предусматривает разблокировку транспортных и экономических коммуникаций , что означает возможность передвижения через территорию Азербайджана. Премьер также рассказал о деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций, которая по его убеждению зафиксировала «неплохой прогресс».

«Тут конечно не все решено. Нужно решить вопросы юридического характера, а также по каким юридическим регулировкам будет работать дорога. Позиция в общем четкая — дороги должны действовать под полным суверенитетом тех стран, через которые они пролегают. Мы надеемся, что по такому принципу сможем реализовать проект, который мы называем проектом «Армянский перекресток», — заявил премьер.

Пашинян также надеется, что через территорию Армении будут тянуться дороги, связывающие юг-с севером и запад с востоком. По его словам, этот глобальный проект важен не только для стран региона, но и России и государств других регионов.