Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении наладить отношения с Турцией при поддержке России.
«Начался разговор с Турцией, надеемся наладить отношения с Турцией с поддержкой России», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Армения заинтересована в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и надеется решить этот вопрос с помощью России в ближайшем будущем, сказал Пашинян.
Премьер отметил, что в нынешней ситуации логистические схемы меняются и для Армении открываются новые возможности. По его мнению, вопреки всему, переток товаров с востока на запад и с запада на восток продолжается, и с учетом географического положения Армении она может стать серьезным транспортным перекрестком. В этом контексте он отметил важность завершения проекта Север-Юг.
Кроме того, он напомнил, что трехстороннее заявление по Карабаху предусматривает разблокировку транспортных и экономических коммуникаций , что означает возможность передвижения через территорию Азербайджана. Премьер также рассказал о деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций, которая по его убеждению зафиксировала «неплохой прогресс».
«Тут конечно не все решено. Нужно решить вопросы юридического характера, а также по каким юридическим регулировкам будет работать дорога. Позиция в общем четкая — дороги должны действовать под полным суверенитетом тех стран, через которые они пролегают. Мы надеемся, что по такому принципу сможем реализовать проект, который мы называем проектом «Армянский перекресток», — заявил премьер.
Пашинян также надеется, что через территорию Армении будут тянуться дороги, связывающие юг-с севером и запад с востоком. По его словам, этот глобальный проект важен не только для стран региона, но и России и государств других регионов.
Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном и ожидает завершить этот процесс при поддержке России, сказал Пашинян.
«11 января 2021 года в Москве мы подписали с президентами Российской Федерации и Азербайджана заявление о создании трехсторонней рабочей группы во главе с вице-премьерами Российской Федерации, Армении и Азербайджана, которая занимается вопросами открытия коммуникаций в нашем регионе между Арменией и Азербайджаном», — напомнил Пашинян.
«Идея этого проекта в том, что Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, а Азербайджан получит транспортные пути по территории Армении. В глобальном смысле это возможность открытия новых международных торговых путей, и нужно сказать, что мы очень заинтересованы в этом и надеемся в скорейшем будущем с поддержкой России решить этот вопрос», — заявил премьер Армении.
По словам Пашиняна, Армения также рассчитывает на поддержку России в переговорах с Азербайджаном, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. «Интенсивный разговор идет с Азербайджаном по поводу урегулирования нагорнокарабахской проблемы, и в этом контексте тоже мы надеемся на поддержку Российской Федерации не только как стратегического союзника Республики Армения. Российская Федерация очень близкий партнер для Азербайджана тоже, и это открывает возможности, я думаю», — сказал Пашинян.
«Я хочу подчеркнуть еще и роль Российской Федерации как сопредседателя Минской Группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием нагорнокарабахской проблемы», — добавил премьер-министр Армении.
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