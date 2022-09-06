Как заявил сегодня на полях Восточного экономического форума пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле не расстроены, что свой первый зарубежный визит после пандемии китайский лидер совершит в Казахстан.

«Совершенно не обидно. Мы приветствуем, когда наши союзники, друзья и соседи развивают свои двусторонние отношения», — сказал Песков во Владивостоке

Он также добавил, что Кремль сообщит о том, когда состоится встреча Путина и Си Цзиньпина, возможно в рамках саммита ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.