О неожиданном отъезде российского олигарха армянского происхождения Рубена Варданяна из Москвы не совсем в родные пенаты (учитывая, что родом он, всё-таки, из Еревана, а не азербайджанского Карабаха) писалось уже немало. Кто-то усмотрел в этом тщательно разработанную спецслужбами многоходовку с далеко идущими политическими целями, доходящими в финальной стадии аж до премьерского кресла. Кто-то другой подозревал в этом некий заказ российского олигархата, озабоченного неопределенностью накопленного капитала и его будущим на исторической родине и желающим, по этой причине, как можно скорее вывезти пока еще не «отжатое» состояние как можно дальше, в офшоры. Гипотез не одна. На их фоне наиболее вероятной кажется банальное бегство обычного мошенника — основателя «Тройки Диалог», получившего в России прозвище «король обналички» (а ущерб казне путем обналичивания лежащих на банковских счетах под надзором налоговых служб миллионов как раз и есть одна из форм мошенничества).

Судите сами. Человек в молодом возрасте приезжает на учёбу в Москву, где оседает и уже в лихие девяностые, сразу после окончания экономического факультета МГУ, пользуясь обзаведенными в финансово-криминальных кругах связями в зарождающемся банковском секторе России, сколачивает свои первые тысячи, а затем миллионы долларов. Неоднократные поездки в Старый Свет, за океан, а также в сами офшоры, где он встречается не только с финансистами армянского происхождения, но и с их помощью с прочими банкирами, помогают ему расширить сеть контактов, которые затем оказываются востребованными в такой новой для молодой России сфере, как отмывание денег (большей частью, нелегально заработанных и, естественно, незадекларированных) и вывод их в офшоры. Обо всех мутных делах Варданяна подробно написано авторами журналистского расследования «Медузы».

Знакомство с Варданяном оказывается очень полезным для тех российских олигархов, которые сколачивать миллионы научились, но как их самостоятельно вывозить, не догадались. Да и зачем отвлекаться, если «распределение труда» вывело на рынок «специалистов» этого дела. Гешефт Варданяна за комиссионные услуги только нарастил его собственный капитал, который в какой-то момент по оценке Forbes достиг миллиарда.

Но тут случилась беда: в Украину пришла война, что немедленно обернулось известными санкциями, которых никто, в том числе и сам миллиардер, не предвидел. А ведь как всё хорошо начиналось! Всё, что «нажил непосильным трудом», оказалось в одночасье под угрозой замораживания в западных банках и потери (а то и вовсе банального «отжатия») в самой России.

Решение необходимо было принимать незамедлительно, и оно у Варданяна назрело: «я — не я, и корова не моя». Именно этим объясняется быстрое отречение им от российского гражданства и переезд… нет, даже не в Армению, а в азербайджанский Карабах. Представляете, из «Тройки Диалога» одним прыжком в Карабах. Спасёт ли его от санкций отказ от российского гражданства, мы еще посмотрим, но его поездка во Францию сразу после выступления на фоне чинара поставила все точки над i. Спрашивается, какие вопросы, касающиеся будущего Карабаха, может решать во Франции финансист и отмыватель денег с сомнительной репутацией, за которым давно наблюдает всевидящий OCCRP? С кем и что, касающееся Карабаха, может он вообще обсуждать в той стране? Постконфликтный процесс идет сугубо в рамках трехстороннего формата, к которому не имеет доступа даже президент Макрон со своим сопредседателем, не говоря уже о каком-то Варданяне. С кем во Франции он вообще может встречаться, не считая лидеров армянской общины, которые, кстати, тоже не вхожи в протекающий в параллельном для них измерении переговорный процесс? Разумеется, влияние Варданяна на ход переговорного процесса (на котором, кстати, по настоянию главы Азербайджанского государства даже не обсуждается тема Карабаха) нулевое. Поэтому, возникает риторический вопрос, как он может из Франции воздействовать на будущее Карабаха? Да, никак!

А для чего же тогда поехал Варданян на берег Сены? Ответ очевиден — спасать свой капитал, а попутно еще и нажиться на помощи другим олигархам сделать то же самое. Сбежать с тонущего корабля, в общем.

Вот и вся суть, скрывающаяся за пафосом — того пафоса, который чуть ли не за края выливался в той самой видеозаписи из Карабаха. Мы даже пока не затрагиваем другой не менее важный вопрос: а чего ты вообще приперся в страну, к которой не имеешь никакого отношения? Нет, если есть желание участвовать в восстановлении освобожденных азербайджанских районов, то мог бы обратиться к правительству Азербайджана. Но если приехал отравлять сознание населения и убеждать, что «миацум» еще не умер, то тогда у Баку возникнут вопросы уже не перед тобой, а перед командованием РМК. В конце концов, Карабах — это не проходной двор и не киноплощадка для снятия видеообращений.

Если Варданян этого не понимает, по пути из Франции в Карабах он может уже не попасть.

Зухраб Дадашов