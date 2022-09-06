Несмотря на то, что с приходом талибов к власти в Афганистане, в Азербайджане ожидался рост числа беженцев из данной страны, этого не произошло. Об этом Minval.az заявил главный консультант Бакинского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Эльсевер Агаев.

То есть приход к власти Талибана не повлиял на рост числа афганских беженцев в Азербайджане.

«Это связано с закрытыми из-за пандемии коронавируса сухопутными границами», — сказал Агаев.

Он отметил, что афганские беженцы пребывают в Азербайджане с 2000-го года, и многие из них использовали Азербайджан в качестве временного, перевалочного пункта, чтобы выехать на постоянное проживание в страны Европы.

По его словам, в стране на данный момент насчитывается 1226 мигрантов из Афганистана, и многие из них не имеют статуса беженца. При этом у этих лиц есть возможность работать в Азербайджане, получать образование и медицинские услуги.

Отсутствие притока беженцев в Азербайджан объясняется еще и тем, что больше всего они просят убежища в странах Западной Европы, главным образом в Германии и Франции. Число афганцев, ищущих убежище в Европейском Союзе, выросло более чем вдвое после захвата власти талибами 15 августа 2021 года (по сравнению с июльскими показателями).

Яна Мадатова