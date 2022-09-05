Президент Латвии Эгилс Левитс подал на рассмотрение Сейма поправки в закон о Латвийской Православной церкви, предусматривающих ее самостоятельный и независимый (автокефальный) статус.

Об этом сообщает портал Delfi.

Поправки к закону были подготовлены в сотрудничестве с министром юстиции Янисом Бордансом.

«Когда закон вступит в силу, будет исключено любое влияние или власть Московского патриархата над нашей православной церковью. Отказ от каких-либо связей с Московским патриархом – это существенный вопрос для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности», — заявил Эгилс Левитс.

Подготовленный законопроект сегодня утром обсуждался со спикером Сейма Инарой Мурниеце и руководителями всех фракций Сейма. Латвийскую православную церковь также проинформировали о законопроекте.

В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, поддерживающем правящий в России режим и войну против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

«Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти какой-либо другой церкви вне Латвии», — говорится в заявлении президента.

Как отметил Левитс, в «независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь».

Он отметил, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями на заседании Совета по национальной безопасности. О нем проинформировали комиссию по национальной безопасности и комиссию по правам человека и связям с общественностью Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.