Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний.

Об этом он заявил в выступлении в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге, передает ТАСС.

«Многие говорят, что доходы России только выросли [в результате ограничений ЕС], но санкции не могут подействовать немедленно. Россия продолжает использовать свои месторождения, но важно понимать, что они истощаются. Наши санкции очень действенны, они не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения. Месторождения в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала», — полагает Боррель.