Еврокомиссия и Украины подписали соглашение о предоставлении Киеву €500 млн помощи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем (Еврокомиссии Урсулой — прим.) фон дер Ляйен в рамках кампании «Поддержи Украину» в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве», — сказал он.