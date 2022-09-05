В результате взрыва у посольства РФ в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, сообщили в МИД РФ. В целом, по данным Al Jazeera, не менее 25 человек погибли и пострадали при взрыве.

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Взрыв в Кабуле прогремел у ворот российского посольства, его устроил террорист-смертник.

Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы, погибли или пострадали от 15 до 20 человек, сообщил источник РИА Новости.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате самоподрыва террориста-смертника у посольства России в афганском Кабуле, сообщило на своей странице в Twitter агентство Peshgo News, со слов очевидцев.

При взрыве пострадали российский дипломат и охранник посольства.