Президент Украины обсудил восьмой пакет санкций ЕС против России во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Зеленский написал об этом в Twitter.

«Мы подчеркнули важность подготовки восьмого пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России».

В разговоре также был затронут вопрос ограничения доходов России от продажи нефти и газа.

Президент Украины также сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии вопрос о выделении Украине нового пакета помощи Евросоюза. В ходе беседы рассматривалась возможность оперативной оценки выполнения условий, которые должна выполнить Украина для вступления в ЕС.