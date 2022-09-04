Президент Украины обсудил восьмой пакет санкций ЕС против России во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Зеленский написал об этом в Twitter.
«Мы подчеркнули важность подготовки восьмого пакета санкций, включая запрет на выдачу виз гражданам России».
В разговоре также был затронут вопрос ограничения доходов России от продажи нефти и газа.
Президент Украины также сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии вопрос о выделении Украине нового пакета помощи Евросоюза. В ходе беседы рассматривалась возможность оперативной оценки выполнения условий, которые должна выполнить Украина для вступления в ЕС.
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