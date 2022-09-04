Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 сентября 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 193-й день войны.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
личный состав – около 49500 (+ 450)
самолеты – 236 (+1)
вертолеты – 206 (+1)
танки – 2049 (+15)
бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 4430 (+27)
артиллерийские системы – 1147 (+13)
системы ПВО – 156 (+3)
реактивные системы залпового огня – 294 (+1)
крылатые ракеты – 203 (+0)
автомобильная техника, включая бензовозы – 3276 (+8)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0)
катера/корабли – 15 (+0)
спецтехника – 106 (+1)
Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Донецком и Криворожском направлениях, сообщает генштаб ВСУ.
Минобороны РФ отчеты о потерях в Украине не публикует.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Однако международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине в целом верны.
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