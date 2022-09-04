Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 сентября 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 193-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

личный состав – около 49500 (+ 450)

самолеты – 236 (+1)

вертолеты – 206 (+1)

танки – 2049 (+15)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 4430 (+27)

артиллерийские системы – 1147 (+13)

системы ПВО – 156 (+3)

реактивные системы залпового огня – 294 (+1)

крылатые ракеты – 203 (+0)

автомобильная техника, включая бензовозы – 3276 (+8)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0)

катера/корабли – 15 (+0)

спецтехника – 106 (+1)

Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Донецком и Криворожском направлениях, сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ отчеты о потерях в Украине не публикует.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Однако международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине в целом верны.