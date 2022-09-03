Число случаев неизвестной пневмонии в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11, сообщает министерство здравоохранения региона.

«Одиннадцатым заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Днём ранее болезнь выявили у 81-летнего мужчины, он также госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о девяти заболевших, которые работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице, впоследствии закрытой на карантин.