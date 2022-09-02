Исследователи из Центра Меркатуса в Университете Джорджа Мейсона подсчитали, что Народно-Освободительная Армия Китая (НОАК) может поразить около 3.5 тыс. объектов военной и гражданской инфраструктуры Тайваня, чтобы обеспечить успешный захват острова. Результаты исследования приводит издание Newsweek.

Отмечается, что непосредственно к военным объектам относится 183 цели; еще 341 цель связана с транспортной инфраструктурой; 550 целей относятся к телекоммуникациям. Наибольшее число целей — 2397 — относятся к объектам правительства.

Всего исследователи проанализировали более 290 тыс. объектов, которые представляют стратегическое значения для обороноспособности Тайваня.