По меньшей мере 20 человек погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва в мечети афганской провинции Герат.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника медицинской службы.
По его словам, еще 21 человек пострадал.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате произошедшего в пятницу взрыва в мечети афганской провинции Герат.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сотрудника медицинской службы.
По его словам, еще 21 человек пострадал.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий