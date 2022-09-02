Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони завёл Тик-ток и рассказал анекдот с участием себя, Владимира Путина, Джо Байдена и Папы римского.

«Летят в самолете Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони, папа и его молодой помощник. Летчики говорят, что через 5 минут самолет упадет, но у них только 4 парашюта.

Байден хватает первый и говорит: «Это для меня, потому что я самый могущественный человек на Западе». Путин берет другой и говорит: «Это мне, потому что я самый могущественный человек на востоке». Берлускони берет еще один: «Это мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире».

Помощник смотрит на Папу и говорит: «Ваше святейшество, вот ваш парашют». Но Папа отвечает: «Нет, спасибо, я стар, я прожил долгую и счастливую жизнь. Надень его ты» Но помощник отвечает: «Тут еще два парашюта, потому что самый умный политик в мире выпрыгнул с моим рюкзаком», — рассказал Берлускони.