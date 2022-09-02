Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что на ЗАЭС будет функционировать постоянная миссия организации.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Наша работа на станции только началась. Я многое видел. И мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления нескольких энергоблоков», — отметил Гросси.

«Мы собираемся присутствовать на станции в течение длительного времени. У нас много работы, что касается проведения детального анализа некоторых технических аспектов того, что мы увидели», — заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Он также добавил, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, случайно или намеренно.