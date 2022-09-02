Очередной участник 44-дневной Отечественной войны покончил с собой. Трагедия произошла в одной из квартир дома №11 на улице Полада Хашимова, что на территории Хатаинского района Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

1 сентября, в 20:30, 33-летний Руслан Ардакиев вонзил себе нож в горло и скончался на месте от кровопотери. По полученным данным, после войны Ардакиев страдал психическими расстройствами, в связи с чем лечился в Психиатрической больнице №1 в Маштаге. Однако лечение оказалось неэффективным, потому что выписавшись, участник войны наложил на себя руки.

Сообщается, что Ардакиев по указу президента Азербайджана от 29 декабря 2020 года был награжден медалью «За освобождение Кельбаджара».

В настоящее время Прокуратура Хатаинского района ведет расследование по факту.

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