На телефон доверия столичных силовиков позвонил неизвестный, и рассказал, что у него есть просьба к сотрудникам. Якобы он планирует нападение на главу RT Маргариту Симоньян и знает, где она находится (мужчина назвал один из курортных городов Краснодарского края).

Конкретный метод еще не выбран — либо взорвать, либо нанять бездомного, который должен задушить журналистку.

Желание у звонившего было одно — не мешать его задумке.

Теперь сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают автора обращения.